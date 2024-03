Festival CENTRAL PARC #3 Montreuil Montreuil-sur-Ille, samedi 8 juin 2024.

Festival CENTRAL PARC #3 1step en concert à Montreuil-sur-Ille 8 et 9 juin Montreuil samedi = 8 €, gratuit moins de 18 ans – dimanche = gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T19:00:00+02:00 – 2024-06-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-09T12:30:00+02:00 – 2024-06-09T19:00:00+02:00

Que se cache-t-il derrière ce nom ?

Sans vouloir trouver absolument des analogies entre New-York et Montreuil-sur-Ille, nous pouvons sans rougir mettre en valeur notre joli parc arboré en plein centre qui abrite de petits mammifères si friands de glands et noisettes.

Pour sa 3ème édition, le festival CENTRAL PARC souhaite proposer cette année une programmation musicale inédite !

Un samedi soir autour du rock, de la folk et des musiques électroniques : 3 groupes sur scène (1 groupe local et 2 groupes professionnels faisant partie de la scène montante rennaise). Le dimanche sera rythmé par des groupes reggae et afro.

Samedi 8 juin 2024

Concerts avec BORÉAL, ATRIUM, XANNAX et HUUSH

19h00, 8 €, gratuit moins de 18 ans, restauration, buvette

Dimanche 9 juin 2024

Pique-nique concerts avec 1STEP et SOOM

12h30, gratuit, barbecue à dispo, buvette.

Montreuil Montreuil sur ille Montreuil-sur-Ille 35440 Ille-et-Vilaine Bretagne

