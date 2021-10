Clisson Clisson Clisson, Loire-Atlantique “FESTIVAL CELTOMANIA” A CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

“FESTIVAL CELTOMANIA” A CLISSON Clisson, 26 novembre 2021, Clisson. “FESTIVAL CELTOMANIA” A CLISSON 2021-11-26 – 2021-11-26 Route de la Dourie L’Arlekino

Clisson Loire-Atlantique Artissimo – Duo Teedal – Bagad de Nantes / Cercle celtique Olivier de Clisson

La culture bretonne est à l’honneur à Clisson. A l’occasion de cette

soirée, le Cercle Celtique de Clisson s’associera au Bagad de Nantes

pour vous proposer une immersion totale dans la culture bretonne

bien vivante au coeur du pays du Muscadet !

Depuis plusieurs années, le groupe scénique travaille en

collaboration avec le Bagad pour proposer des créations pleines

d’énergie, de complicité en d’enthousiasme, point commun fort

de ces deux associations du pays Nantais.

En première partie vous pourrez également découvrir le talentueux

duo Tedaal qui partage avec générosité ses chansons acoustiques

dans lesquelles se mélangent guitare et accordéon diatonique,

un véritable appel à fête ! Enfin pour parfaire le tout, l’atelier de

musique traditionnelle de l’Ecole de musique Artissimo vous

/// Public dès 6 ans.

dernière mise à jour : 2021-09-21