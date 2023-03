Festival Celtique de Saint-Estève-Janson Saint-Estève-Janson Saint-Estève-Janson Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Festival Celtique de Saint-Estève-Janson, 20 mai 2023, Saint-Estève-Janson

2023-05-20 10:00:00 – 2023-05-20 22:00:00

Bouches-du-Rhône Saint-Estève-Janson Retrouvez l’ambiance Irish le temps d’une journée. Nombreuses animations, concerts, Irish Dance, spectacle et initiation, défilé de cornemuses, pipe band, reconstitution Celte, lancer de hache, jeux, marché artisanal, food truck, taverne. Entrée Gratuite. Journée festive celte samedi 20 mai 2023 festival.stestevejanson@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100089800549221 Saint-Estève-Janson

