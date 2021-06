Hyères Hyères Hyères, Var Festival Castel Pop Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Festival Castel Pop Hyères, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Hyères. Festival Castel Pop 2021-07-11 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-13 00:00:00 00:00:00 Castel bay 2860 avenue de la font des horts

Hyères Var Dans ce cadre idyllique du Castel bay, vue sur l’Almanarre, venez vivre 3 jours de concert électro face à la mer. contact@castelpop.fr https://castelpop.fr/ Dans ce cadre idyllique du Castel bay, vue sur l’Almanarre, venez vivre 3 jours de concert électro face à la mer.

Détails Catégories d’évènement: Hyères, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Hyères Adresse Castel bay 2860 avenue de la font des horts Ville Hyères lieuville 43.08248#6.12818