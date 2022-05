FESTIVAL CART’SON Laneuveville-devant-Nancy, 20 mai 2022, Laneuveville-devant-Nancy. FESTIVAL CART’SON Parc de la MJC 21 rue Viriot Laneuveville-devant-Nancy

Laneuveville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle Laneuveville-devant-Nancy 9 EUR Une programmation sur 2 jours avec les tremplins le 20 mai à partir de 19h30 avec la participation de REDSTONE, TENORI, NAGO et MANON GORSE. Entrée gratuite. Le festival le 21 mai avec la participation de GAMMA & BETA, THE FLOUK’S, LES PIRATES, ORION, LES F*** DANDYS, LES GUEULES D’AMINCHE + 2 TREMPLINS nVenez dès le 20 mai pour vivre les tremplins et pour composer une partie de la programmation, l’entrée est gratuite. nRDV le 21 mai pour vivre le festival Cart’Son: Animations de 14h à 18h : les animations proposées auront toutes un fort caractère participatif pour le public. Une programmation éclectique composée de 7 concerts pour permettre au public de découvrir des groupes de notre région avec des styles musicaux différents Plus de détail sur www.cartson.mjclaneuveville.fr +33 3 83 51 12 87 https://cartson.mjclaneuveville.fr/ Nicolas Thiémonge

