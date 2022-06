Festival Cartes Postales : Mike Tiger

Festival Cartes Postales : Mike Tiger, 19 juillet 2022, . Festival Cartes Postales : Mike Tiger



2022-07-19 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-19 21:00:00 21:00:00 Il adore la scène, la lumière et surtout lui-même ! Pour son public, il brille de toutes les facettes de sa boule disco intérieure: diabolos, synthétiseurs, hoola hoops, rythmes et danse. Il donne tout dans un show énergique, au parfum de crooner raté… Mike Tiger, a.k.a. Michel le Tigre, le véritable showman entre en piste ! Il adore la scène, la lumière et surtout lui-même ! Pour son public, il brille de toutes les facettes de sa boule disco intérieure: diabolos, synthétiseurs, hoola hoops, rythmes et danse. Il donne tout dans un show énergique, au parfum de crooner raté… dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville