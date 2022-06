Festival Cartes Postales : Joseph Kamel Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-07-22 21:00:00 – 2022-07-22 22:30:00

Bouches-du-Rhône Ce très grand auteur-compositeur-interprète est le finaliste de l’émission « The Artist » sur France 2. Sa voix est percutante, profonde et inspirante. Venez découvrir l’univers de Joseph Kamel, lors de ce concert proposé en partenariat avec le Conservatoire de musique du Pays d’Arles. +33 4 90 47 06 80 http://www.cdc-smc.fr/ Ce très grand auteur-compositeur-interprète est le finaliste de l’émission « The Artist » sur France 2. Sa voix est percutante, profonde et inspirante. Rue du logisson Jardin des 4 éléments Saint-Martin-de-Crau

