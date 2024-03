Festival « Carnets de voyage » Atelier » Jouer avec l’imprévu » animé par Nicolas Jolivot Saint-Céré, samedi 27 avril 2024.

Atelier adulte Dans le carnet de voyage, la technique n’est pas la question principale. On ne l’émaliore qu’en pratiquant soi-même le plsu régulièrement possible. Bien entendu, on peut s’échanger des astuces entre dessinateurs-trices ! La question principale est que veut-on raconter et comment l’exprimer dans un carnet, sauf que dans l’intitulé » carnet de voyage », il y a le mot voyage, ce qui signifie qu’il y a nécessairement de l’imprévu. Pratiquer le carnet de voyage, c’est savoir s’adapter

Nous établirons ensemble dans le centre ville de Saint-Céré, sur le terrain seulement, une » feuille de route » avec des objectifs. Les participants devront venir sans aucun matériel. Si vous avez l’esprit d’aventure, cet atelier est fait pour vous.

le samedi 27 avril, rdv au lieu commun

Places limités à 15 personnes, inscription obligatoire

Durée 3h30 L’adhésion à l’association Le Lieu Commun est obligatoitre pour participer aux ateliers 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-04-27 12:30:00

Le lieu Commun & rues de Saint-Céré

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

