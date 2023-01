Festival Carnavalorock Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Festival Carnavalorock Saint-Brieuc, 20 octobre 2023, Saint-Brieuc . Festival Carnavalorock 1 Place Octave Brilleaud Salle de Robien Saint-Brieuc Côtes-d’Armor Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud

2023-10-20 – 2023-10-21

Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud

Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor Le festival Carnavalorock fait son retour avec une programmation des plus alléchantes ! https://www.carnavalorock.com/ Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Ville Saint-Brieuc lieuville Salle de Robien 1 Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

Festival Carnavalorock Saint-Brieuc 2023-10-20 was last modified: by Festival Carnavalorock Saint-Brieuc Saint-Brieuc 20 octobre 2023 1 Place Octave Brilleaud Salle de Robien Saint-Brieuc Côtes d'Armor Côtes-d’Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor