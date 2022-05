Festival Caravansérail #5 Théâtre silvain Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Festival Caravansérail #5 Théâtre silvain, 17 juin 2022, Marseille. Festival Caravansérail #5

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à Théâtre silvain

Caravansérail vous ouvre ses portes pour une fête à ciel ouvert, dans le cadre idyllique du Théâtre Silvain à Marseille ! Vendredi 17 juin : – Radio Tutti & Barilla Sisters – Haïdouti Orkestar Samedi 18 juin : – La Mòssa – Sofiane Saidi & Mazalda – Sona Jobarteh. Une évènement proposé par la Cité de la Musique de Marseille, en collaboration avec Arts et Musiques et Provence, La Maison Du Chant et l’Éolienne.

20 / 15€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫ Théâtre silvain Chemin du pont de la fausse monnaie, corniche du président kennedy Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T18:00:00 2022-06-17T23:00:00;2022-06-18T18:00:00 2022-06-18T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Théâtre silvain Adresse Chemin du pont de la fausse monnaie, corniche du président kennedy Ville Marseille lieuville Théâtre silvain Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Théâtre silvain Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Festival Caravansérail #5 Théâtre silvain 2022-06-17 was last modified: by Festival Caravansérail #5 Théâtre silvain Théâtre silvain 17 juin 2022 marseille Théâtre silvain Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône