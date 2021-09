Genève Auditorium Fondation Arditi Genève FESTIVAL CARAMELO Y LIMÓN – 7E ÉDITION Auditorium Fondation Arditi Genève Catégorie d’évènement: Genève

Mettant l’accent sur la diversité cinématographique hispanique, le festival Caramelo y Limón propose, pendant plus d’une semaine, des films d’auteur.e.s, drames, documentaires, comédies, films d’animation ou encore des thrillers. Pour cette septième édition, le festival accueille l’Uruguay en tant que pays invité. ¡ Agarrate Ginebra ! Ne manquez surtout pas cette formidable occasion d’approcher ce pays, sa culture et son histoire. Vous pourrez notamment découvrir une comédie décalée avec Los Modernos ou replonger dans un vieux classique avec Whisky, un éternel coup de cœur… Alors : seul.e.s, accompagné.e.s ou en famille, venez découvrir la programmation avec nous du 30 septembre au 9 octobre 2021 ! ENTRÉE LIBRE.

