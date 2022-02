Festival cap mômes Beauzac Beauzac Catégories d’évènement: Beauzac

Beauzac Haute-Loire Toute la journée et en soirée festival « Cap’ Mômes » 2 ème édition organisé par CAP EVASION à l’Espace la Dorlière. Renseignements Cap Evasion 04 71 61 52 04 +33 4 71 61 52 04 Beauzac

