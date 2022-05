Festival Cant a Coeur : Concert d’ouverture du Festival international de chant choral Peyrehorade Peyrehorade Catégories d’évènement: Landes

Peyrehorade

Festival Cant a Coeur : Concert d’ouverture du Festival international de chant choral Peyrehorade, 2 juillet 2022, Peyrehorade. Festival Cant a Coeur : Concert d’ouverture du Festival international de chant choral Place Aristide Briand Eglise Saint-Martin Peyrehorade

2022-07-02 20:30:00 – 2022-07-02 Place Aristide Briand Eglise Saint-Martin

Organisé par le Chœur d'Hommes du Pays d'Orthe Lous Gaouyous, ce festival se déroulera sur notre territoire du 2 au 9 juillet. Rendez-vous le 2 juillet à Peyrehorade pour l'ouverture du festival. Lous Gaouyous seront accompagnés de Chœur and Co de Saint André de Seignanx. Libre participation.

