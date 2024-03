FESTIVAL CANALISSIMÔ 15ÈME ÉDITION Portiragnes, samedi 9 mars 2024.

Le Festival Canalissimô de Portiragnes est l’évènement incontournable de la programmation culturelle de début de saison. Cette manifestation unique de par l’implantation de ses spectacles sur le site de l’écluse de Portiragnes, sur les berges du Canal du Midi, en coeur de ville ou à la plage, se tiendra du 27 au 30 juin 2024.

Le comité de pilotage du festival CanalissimÔ a le plaisir de vous inviter à découvrir en avant-première la magnifique programmation de la 15ème édition du festival CanalissimÔ qui se tiendra le SAMEDI 9 MARS à 11h30 sur le parvis de l’Hôtel de ville.

Les membres du comité de pilotage et Phillipe CALAS, adjoint au Maire délégué au Tourisme, à la Culture et au Patrimoine, vous présenteront la programmation très olympique des 13 spectacles qui composeront cette édition 2024 qui se tiendra du 27 au 30 juin.

Les photographes et artiste noteront que c’est le thème du sport sous toutes ses formes qui est retenu pour cette année, le concours photo et l’exposition de toiles peintes étant renouvelés.

Rendez-vous du 27 au 30 juin 2024 pour la 15ème édition du festival Canalissim’ Ô en forme olympique !

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie

