Le Festival Canalissimo de Portiragnes est l’événement incontournable de la programmation culturelle de début de saison. Cette manifestation unique de par l’implantation de ses spectacles sur le site de l’écluse de Portiragnes, sur les berges du canal du Midi, en cœur de ville ou à la plage, se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2022

Une riche et ambitieuse programmation pour petits et grands avec des rendez-vous de grande qualité regroupant théâtre, cirque et art de rue, concerts, spectacle son et lumière mais aussi des ateliers d’initiations aux arts du cirque, apprentissage de chants occitans…

Le Festival Canalissimo de Portiragnes est l’événement incontournable de la programmation culturelle de début de saison. Cette manifestation unique de par l’implantation de ses spectacles sur le site de l’écluse de Portiragnes, sur les berges du canal du Midi, en cœur de ville ou à la plage, se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2022.

http://canalissimo.com/

