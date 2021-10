Verdun Verdun Meuse, Verdun FESTIVAL CAMPUS MISKATONIC Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

FESTIVAL CAMPUS MISKATONIC Verdun, 28 octobre 2021, Verdun. FESTIVAL CAMPUS MISKATONIC 2021-10-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-30 23:00:00 23:00:00 Médiathèque du Grand Verdun 34 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Verdun Meuse L’association Miskatonic organise du 28 au 30 octobre 2021 le Campus Miskatonic, à la médiathèque du Grand Verdun.

Trois jours dédiés à l’œuvre de H.P. Lovecraft. Venez découvrir comment l’œuvre de ce titan de la littérature horrifique a influencé tout un pan de la culture geek !

Au programme : conférences, salon des auteurs, exposition, ateliers jeux vidéo, jeu de rôle, jeux de société et projection de film. Campus Miskatonic © Illustration Armel Gaulme dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Médiathèque du Grand Verdun 34 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Verdun lieuville 49.16177#5.39072