Festival « Camps d’Été » LYL à Marseille Marseille 6e Arrondissement, 8 juillet 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Festival « Camps d’Été » LYL à Marseille

Plusieurs lieux culurels marseillais Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-07-08 – 2022-07-10

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

9.5 12.5 LYL Radio inaugure son premier festival, à Marseille, les 7, 8, 9 et 10 juillet 2022 dans différents lieux de la ville, qui accueilleront nos animateurs pour concerts, perfs, lives, dj set et autres évènements célébrant notre (mirifique) réseau d’artistes.



Nous avons mis pour l’occasion une billetterie en ligne à disposition, qui concerne donc les évènements payants du festival (au Montévidéo, Ateliers Jeanne Barret et Club Méta), ainsi que des pass pour accéder à l’ensemble du festival. Certains lieux ayant une capacité réduite, nous vous conseillons d’anticiper au mieux votre venue. Toutefois, nous garderons disponibles des places à l’entrée de chacun des évènements.



→ https://www.helloasso.com/associations/lyl-radio/evenements/camps-d-ete-lyl-radio



La Brigade Cynophile inaugurera son expo-distro à la Boucherie Banane le jeudi en soirée (116 rue Jean de Bernardy, Marseille 13001, entrée libre), tandis que les évènements musicaux démarreront le lendemain dans le centre-ville de Marseille, au Montévideo, La Brasserie Communale, et chez Dizonord (42 rue Consolat), qui accueillera notre studio radio pour différents shows et interviews à partir de 14h.



A partir de 17h30 à La Brasserie Communale (57 Cr Julien), lives et dj set, avec Clyde Arcalis à la sélecta, Saint-George pour ouvrir, les batteurs Umarell & Zdaura et la very-DIY Deborah’s Hand on Slot Machine, jusqu’à 23h (entrée libre).



Le centre de création Montévideo (3 Imp. Montevideo) accueillera une soirée de performances et concerts, à partir de 19h30 (9,5€). Gil.Barte & Gauthier Plaetevoet présenteront « Massospora Cicadina », live audio-vidéo imaginé et composé autour du champignon « zombificateur » des cigales périodiques. Ronce (Zoé Villerd) présentera (pour une de ses dernières représentation) son live, dont les dernières sorties « Aquatics » et « Malignant » vous introduiront à sa pratique sonore. Jonathan Grandcollot (Société Etrange, Omertà) aka Plein Soleil jouera lui aussi en solo, dans la lignée de sa sortie chez Zèbres Records « U.V. », tout en percussions. Enfin Aki Gratte-Ciel assuera les introduction, conclusion et intermèdes.



Rendez-vous aux Ateliers Jeanne Barret (5 Bd de Sévigné) le Samedi, dès 10h pour des ateliers de création dédiés aux enfants, et à partir de 14h pour un lourd programme musical, déroulant le nouveau live de The Pilotwings, la première représentation du duo Jonnnah & Salma Rosa, la castagne de Lostsoundbytes et les rondeurs dub du Maquis Son Sistem, entremêlés par les dj sets de Jan Loup, Tryphème, Zion’s Echo et Lugal Lanbada.



On poursuit au Club Méta, qui nous accueille à partir de 00h et jusqu’à l’aube, avec les compagnies de Mika Oki & OKO DJ (jouant en back-to-back), les lives de Tolouse Low Trax et Zulu et la conclusion sans doute rocambolesque de Guillaume des Bois aka Paturage.



Dernière étape Dimanche 10 Juillet à** La Déviation** (210 Chem. de la Nerthe) qui nous reçoit à partir de 14h (prix libre) pour les représentations spéciales de nos artistes en résidence: Cain و Muchi & Bill Vortex d’une part et Catherine Danger, Officium, C. Chlore & Uwë Bolg de l’autre. Pour accompagner ses sorties de résidence, Black Zone Myth Chant & Bear Bones Lay Low joueront leur premier live ensemble, Satis & Manesu (Groovedge Records), Tarba (Strike a Posse) et Erevan DJ (Bamboo Shows) dérouleront leurs sélecta pour étayer cette dernière journée de concerts.

Premier festival à Marseille pour LYL Radio.

https://lyl.live/summer-camp-2022

LYL Radio inaugure son premier festival, à Marseille, les 7, 8, 9 et 10 juillet 2022 dans différents lieux de la ville, qui accueilleront nos animateurs pour concerts, perfs, lives, dj set et autres évènements célébrant notre (mirifique) réseau d’artistes.



Nous avons mis pour l’occasion une billetterie en ligne à disposition, qui concerne donc les évènements payants du festival (au Montévidéo, Ateliers Jeanne Barret et Club Méta), ainsi que des pass pour accéder à l’ensemble du festival. Certains lieux ayant une capacité réduite, nous vous conseillons d’anticiper au mieux votre venue. Toutefois, nous garderons disponibles des places à l’entrée de chacun des évènements.



→ https://www.helloasso.com/associations/lyl-radio/evenements/camps-d-ete-lyl-radio



La Brigade Cynophile inaugurera son expo-distro à la Boucherie Banane le jeudi en soirée (116 rue Jean de Bernardy, Marseille 13001, entrée libre), tandis que les évènements musicaux démarreront le lendemain dans le centre-ville de Marseille, au Montévideo, La Brasserie Communale, et chez Dizonord (42 rue Consolat), qui accueillera notre studio radio pour différents shows et interviews à partir de 14h.



A partir de 17h30 à La Brasserie Communale (57 Cr Julien), lives et dj set, avec Clyde Arcalis à la sélecta, Saint-George pour ouvrir, les batteurs Umarell & Zdaura et la very-DIY Deborah’s Hand on Slot Machine, jusqu’à 23h (entrée libre).



Le centre de création Montévideo (3 Imp. Montevideo) accueillera une soirée de performances et concerts, à partir de 19h30 (9,5€). Gil.Barte & Gauthier Plaetevoet présenteront « Massospora Cicadina », live audio-vidéo imaginé et composé autour du champignon « zombificateur » des cigales périodiques. Ronce (Zoé Villerd) présentera (pour une de ses dernières représentation) son live, dont les dernières sorties « Aquatics » et « Malignant » vous introduiront à sa pratique sonore. Jonathan Grandcollot (Société Etrange, Omertà) aka Plein Soleil jouera lui aussi en solo, dans la lignée de sa sortie chez Zèbres Records « U.V. », tout en percussions. Enfin Aki Gratte-Ciel assuera les introduction, conclusion et intermèdes.



Rendez-vous aux Ateliers Jeanne Barret (5 Bd de Sévigné) le Samedi, dès 10h pour des ateliers de création dédiés aux enfants, et à partir de 14h pour un lourd programme musical, déroulant le nouveau live de The Pilotwings, la première représentation du duo Jonnnah & Salma Rosa, la castagne de Lostsoundbytes et les rondeurs dub du Maquis Son Sistem, entremêlés par les dj sets de Jan Loup, Tryphème, Zion’s Echo et Lugal Lanbada.



On poursuit au Club Méta, qui nous accueille à partir de 00h et jusqu’à l’aube, avec les compagnies de Mika Oki & OKO DJ (jouant en back-to-back), les lives de Tolouse Low Trax et Zulu et la conclusion sans doute rocambolesque de Guillaume des Bois aka Paturage.



Dernière étape Dimanche 10 Juillet à** La Déviation** (210 Chem. de la Nerthe) qui nous reçoit à partir de 14h (prix libre) pour les représentations spéciales de nos artistes en résidence: Cain و Muchi & Bill Vortex d’une part et Catherine Danger, Officium, C. Chlore & Uwë Bolg de l’autre. Pour accompagner ses sorties de résidence, Black Zone Myth Chant & Bear Bones Lay Low joueront leur premier live ensemble, Satis & Manesu (Groovedge Records), Tarba (Strike a Posse) et Erevan DJ (Bamboo Shows) dérouleront leurs sélecta pour étayer cette dernière journée de concerts.

Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-06-22 par