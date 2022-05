Festival Cahors Juin Jardins à la Médiathèque Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Festival Cahors Juin Jardins à la Médiathèque Cahors, 28 mai 2022, Cahors. Festival Cahors Juin Jardins à la Médiathèque Médiathèque du Grand Cahors 185 Avenue Jean-Jaurès Cahors

2022-05-28 13:30:00 13:30:00 – 2022-06-25 18:00:00 18:00:00 Médiathèque du Grand Cahors 185 Avenue Jean-Jaurès

Cahors Lot Dates importantes : 4 juin à 15h30 : Inauguration de la grainothèque et grand troc de graines . Venez apporter vos sachets de graines et repartez avec de nouvelles ! Dans le cadre du festival Cahors Juin Jardins, la médiathèque de Cahors accueille deux expositions du 28 mai au 25 juin. Hortillonnages et jardins sauvages : expositions de peintures des peintures de Patrick Fraysse : nDans le cadre du festival Cahors Juin Jardins, le peintre lotois, Patrick Fraysse présente une séries d’encres aquarelles proches de l’art brut représentant des jardins, des fleurs, des feuilles, et les paysage observés depuis le ciel. Exposition de Objets graines conçus par les artistes du festival : nDepuis 2016, Cahors Juin Jardins propose aux artistes invités à l’occasion du festival d’offrir une objets graine contribuant à la création d’un cabinet de curiosités- grainothèques. +33 5 65 24 13 44 Dates importantes : 4 juin à 15h30 : Inauguration de la grainothèque et grand troc de graines . Venez apporter vos sachets de graines et repartez avec de nouvelles ! Médiathèque du Grand Cahors 185 Avenue Jean-Jaurès Cahors

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Médiathèque du Grand Cahors 185 Avenue Jean-Jaurès Ville Cahors lieuville Médiathèque du Grand Cahors 185 Avenue Jean-Jaurès Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Festival Cahors Juin Jardins à la Médiathèque Cahors 2022-05-28 was last modified: by Festival Cahors Juin Jardins à la Médiathèque Cahors Cahors 28 mai 2022 cahors Lot

Cahors Lot