Belleray Belleray 55100, Belleray FESTIVAL CAFETIÈRE SANS FILTRE | UN SAFARI ARCTIQUE Belleray Belleray Catégories d’évènement: 55100

Belleray

FESTIVAL CAFETIÈRE SANS FILTRE | UN SAFARI ARCTIQUE Belleray, 21 novembre 2021, Belleray. FESTIVAL CAFETIÈRE SANS FILTRE | UN SAFARI ARCTIQUE Belleray

2021-11-21 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-21 18:15:00 18:15:00

Belleray 55100 Belleray Bjorken philosophe, Fjordur tricote, Anton est à la recherche de son idéal, Vieux-Niels lit l’Ancien Testament à son cochon. Bien­venue dans la communauté humaine, très humaine des trappeurs du Nord-Est Groenlandais, immortalisée par Jørn Riel : des hommes confrontés à l’immensité, à la solitude, au manque de femmes, à la beauté des choses, au grand vertigo, au jour sans fin ou à la nuit polaire, à la grande liberté d’être à la lisière de la société, ni de­dans, ni tout à fait dehors. Avec un humour caustique et parfois noir, avec un sens très raffiné du burlesque et une grande tendresse, Riel a écrit des histoires sur ces drôles de personnages qui, face aux conditions extrêmes, apparaissent chacun dans la nudité de leur condition d’humain. Fred Pougeard a adapté plusieurs de ces récits râpeux qu’il livre en duo avec le musicien Renaud Collet, pour une heure de réjouis­sant safari ! A partir de 10 ans La Cafetière – Un Safari Arctique © MJC Contre-Courant

Belleray

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: 55100, Belleray Autres Lieu Belleray Adresse Ville Belleray lieuville Belleray