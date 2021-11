FESTIVAL CAFETIÈRE SANS FILTRE | EN BORDURE DU MONDE Béthincourt, 20 novembre 2021, Béthincourt.

Voici un comédien et un répertoire de textes empruntés à des auteurs qui ont en commun l’art de bâtir des récits. Ils sont des maitres dans la science de « tendre » et d’emporter l’attention du lecteur. Ils ont cette incroyable capacité à observer et à décrire, à se mettre « en bordure du monde » pour en peindre le spectacle.

Depuis cet endroit mystérieux chacun d’eux a recours, selon sa sensibilité ou son génie, à l’humour, à la tendresse ou à la cruauté… Et de fait, nous voici dans un endroit d’intelligence, de compréhension, de sensibilité et de délice. Pour un instant, nous échappons au fleuve, nous en sommes abrités, nous voilà sur la berge au côté du poète, de l’auteur, de l’artiste… Et ce point de vue peut être une source de consolation, de vertige, de décalage, de plaisir….

Alors approchez et installez-vous. Prenez une grande et profonde respiration et laissez résonner en vous ces histoires atroces, facétieuses, inquiétantes, cruelles, poignantes, tragiques ou dérisoires.

