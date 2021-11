Belleville-sur-Meuse Belleville-sur-Meuse 55430, Belleville-sur-Meuse FESTIVAL CAFETIÈRE SANS FILTRE Belleville-sur-Meuse Belleville-sur-Meuse Catégories d’évènement: 55430

Belleville-sur-Meuse 55430 Belleville-sur-Meuse La Cafetière – festival sans filtre fait son retour, du 19 au 21 novembre ! Théâtre, contes, nouveau cirque, fanfares, concerts et boum, pour petits et grands, entre Verdun, Billemont, Belleray, Béthincourt, Thierville et Belleville-sur-Meuse … Découvrez les événements qui vous attendent pour les trois jours de cette sixième édition concoctée avec soin et servie chaude par Contre-Courant MJC.

Programme : https://www.contrecourantmjc.fr/actualite/la-cafetiere-decouvrez-le-programme/ La Cafetière : découvrez le programme ! © MJCContre-Courant

