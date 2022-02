Festival Cabourg Mon Amour Cabourg, 24 juin 2022, Cabourg.

Festival Cabourg Mon Amour Cabourg

2022-06-24 – 2022-06-26

Cabourg Calvados

Pendant trois journées et soirées, venez admirer le soleil couchant aux rythmes des basses des scènes disposées sur le côté est de la plage de Cabourg !

Un endroit idyllique, une programmation variée, tendance et originale alimentée par de nombreux artistes à découvrir. C’est LE rendez-vous des amis, LE rendez-vous des jeunes et des moins jeunes autour d’une même envie : découvrir, admirer et s’amuser.

Programmation disponible prochainement sur le site du festival.

contact@cabourgmonamour.fr http://cabourgmonamour.fr/

Cabourg

dernière mise à jour : 2022-02-22 par