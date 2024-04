Festival « ça s’raconte » Maison pour Tous George Sand, Montpellier (34) Montpellier, samedi 15 juin 2024.

Festival « ça s’raconte » avec Les Trous d’Bal Samedi 15 juin, 21h00 Maison pour Tous George Sand, Montpellier (34) Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T21:00:00+02:00 – 2024-06-15T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T21:00:00+02:00 – 2024-06-15T23:00:00+02:00

Venez danser à Montpellier le samedi 15 juin, dans le cadre du Festival « ça s’raconte » (15 et 16juin), 1er festival de la collecte d’histoires de vie organisé par des associations belges et francophones (Nos Mémoires Vives, Urbanisa’son, Globe conteur).

Repas possible à partir de 18h Soirée : 21h – 23h Avec initiation, puis concert « Les trous d’bal ». Buvette sur place + 1 foodtruck (plat, dessert 10euros : pain maison cuit au four au feu de bois, garni de mozzarella gratinée et de charcuterie OU de tomate séchée et fromage de chèvre fermier au miel + gâteau au chocolat)Pour plus d’informations

https://lecollecton.com/mooc/?FestivaL#le-festival

Maison pour Tous George Sand, Montpellier (34) 25 bis, Avenue Saint-André de Novigens

Maison pour Tous George Sand, 34000 Montpellier, France Montpellier 34006 Centre Hérault Occitania

baltrad balfolk