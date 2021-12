Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Festival ça crac chez moi ! Jonglage à domicile Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

2022-01-20 19:30:00 – 2022-01-20

Saint-Astier Dordogne Saint-Astier « Allô jonglage ! », par la compagnie Première intention : performance de jonglerie imaginée sur mesure pour chaque domicile. Essayez de vous souvenir du visage du livreur qui vous a apporté votre dernière commande. Difficile, n’est-ce pas ?

Avec la livraison sur commande de menus jonglés, la compagnie souhaite remettre de l’humain au cœur de la livraison pour en faire un réel moment de partage. Tout public. Auberge espagnole à l’issue du spectacle.

19h30, durée 1h. Lieu précis révélé lors de la réservation.

Tarif : 10 € / pers. Gratuit enfant moins de 12 ans

