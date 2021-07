Festival C dans la rue Lormes, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Lormes.

Festival C dans la rue 2021-07-23 – 2021-07-25

Lormes Nièvre Lormes

Ce festival s’attache à la promotion de musiciens locaux et de compagnies à rayonnement national : un habile mélange entre répertoires intimistes et ambiances festives. 7 concerts (Clou, Didier Wampas, Najar et Grégory Jolivet, Ligne de Front, Les Idiots du Village, Fred Godart et son karaoboeuf) et 4 spectacles de cirque (trio Faille, Vincent Warin, Compagnie One Shot, Defracto).

Billetterie libre et inversée (paiement à la sortie), navettes en calèches, produits locaux et marchés de producteurs, foire aux disques, apéro concert, ateliers cirques, atelier d’écriture musicale.

Programme détaillé :

Vendredi 23 Juillet

PLACE DE LA MAIRIE

– 17h33 : Lancement Festival + LIGNE DE FRONT (duo guitare pinceau)

– 18h30 : LES IDIOTS DU VILLAGE (fanfare)

PROMENADES

– 19h : Suite IDIOTS DU VILLAGE (fanfare)

– 20h30 : NAJAR-musique ET GREGORY JOLIVET (folk progressif)

ÉGLISE

– 22h : Vincent Warin – Cie 3.6/3.4 « L’HOMME V » (bmx)

Samedi 24 juillet

PLACE DE LA MAIRIE

Matinée : Foire au Disque et marché de producteurs locaux en partenariat avec l’association 100% local

GRAND CAFÉ

11h : Fred Godart (chanson)

LA SOURCE

11h45 : PAM ET LOU ET LES TAP PEANUTS (chanson et claquettes)

LA ZONE BLEUE

12h30 : Guertrude (chanson)

L’OEIL À FACETTES

-16h : Marc Prépus / Big Caddyman / Machine Emotionnelle (hip-hop électro-ménager)

PLACE DE LA MAIRIE

17h : Cie One Shot « ONE SHOT » (cirque)

PROMENADE (Chapiteau)

18h30 : Didier Wampas + TF ELIZ (duo piano chant)

20h : Fred Godart et le KARAOBOEUF (karaoke ouvert aux musiciens)

ÉGLISE

22h : Cie Defracto « DYSTONIE » (jonglage)

PROMENADE

23h : EXOOT – DJ BARKAS 4 (dj)

Dimanche 25 Juillet

MAISON DE RETRAITE

10h à 12h : Atelier Cirque par Dyslexcirque (à partir de 4 ans / inscriptions à l’accueil du festival dés le vendredi soir / places limitées)

PROMENADES

14h : Fabio « QUAND LE GENDARME RIT » (lecture et chanson)

15h : Restitution « Atelier Cirque » par Dyslexcirque

15h30 : Gabriel Moreau (chanson)

16h30 à 18h30 : SCÈNE OUVERTE

Informations Pratiques :

– PRIX LIBRE à la sortie de chaque représentation.

– BUVETTE et RESTAURATION pendant les 3 jours sur le site des PROMENADES.

– Vous pourrez retrouver différents stands sur les trois jours de Festival, aux Promenades : Odessa Lecole, Petit atelier d’Oisy, la boutique à Churros, Poivre & Savon, A Côté : vins, fromages, etcs, fromages, Garage Motrio.

– Pas besoin de Passeport Sanitaire pour accéder aux sites !

festivaldelormesc@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-07-15 par