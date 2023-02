Festival Bx Rock 2023 LA SALLE DES FETES – GRAND PARC BORDEAUX Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Festival Bx Rock 2023 LA SALLE DES FETES – GRAND PARC, 10 mars 2023, BORDEAUX. Festival Bx Rock 2023 LA SALLE DES FETES – GRAND PARC. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 00:00 (2023-03-10 au ). Tarif : 31.0 à 31.0 euros. Festival Bordeaux Rock 2023 – Vendredi 10 Mars Valable pour les concerts de la Salle des Fêtes du Grand Parc du Vendredi 10 Mars Soirée en partenariat avec l’association Allez Les Filles INFOS PRATIQUES : Lieu : Salle des Fêtes du Grand Parc – 39 Cours de Luze 33300 Bordeaux Accès : > Tram C arrêt Emile Counord > Bus 15 arrêt Piscine Grand Parc > VCub Place de l’Europe / Camille Godard Toute l’équipe de Bordeaux Rock vous invite à adopter une attitude bienveillante et respectueuse envers tout.e.s. Aucun acte discriminant ne sera toléré au sein du festival. Votre billet est ici LA SALLE DES FETES – GRAND PARC BORDEAUX 39 COURS DE LUZE Gironde Festival Bordeaux Rock 2023 – Vendredi 10 Mars Valable pour les concerts de la Salle des Fêtes du Grand Parc du Vendredi 10 Mars Soirée en partenariat avec l’association Allez Les Filles INFOS PRATIQUES : Lieu : Salle des Fêtes du Grand Parc – 39 Cours de Luze 33300 Bordeaux Accès : > Tram C arrêt Emile Counord > Bus 15 arrêt Piscine Grand Parc > VCub Place de l’Europe / Camille Godard Toute l’équipe de Bordeaux Rock vous invite à adopter une attitude bienveillante et respectueuse envers tout.e.s. Aucun acte discriminant ne sera toléré au sein du festival. .31.0 EUR31.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu LA SALLE DES FETES - GRAND PARC Adresse 39 COURS DE LUZE Ville BORDEAUX Tarif 11.8-11.8 lieuville LA SALLE DES FETES - GRAND PARC BORDEAUX Departement Gironde

LA SALLE DES FETES - GRAND PARC BORDEAUX Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Festival Bx Rock 2023 LA SALLE DES FETES – GRAND PARC 2023-03-10 was last modified: by Festival Bx Rock 2023 LA SALLE DES FETES – GRAND PARC LA SALLE DES FETES - GRAND PARC 10 mars 2023 LA SALLE DES FETES - GRAND PARC BORDEAUX

BORDEAUX Gironde