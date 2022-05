FESTIVAL BULLES #5 Labenne, 1 juillet 2023, Labenne.

FESTIVAL BULLES #5 Labenne

2023-07-01 15:00:00 – 2022-07-03 23:00:00

Labenne 40530

3 3 EUR L’association Bulles et Compagnie fête son cinquième Festival Bulles ! Pendant 3 jours les 5 troupes de Bulles et Compagnie vont présenter leurs créations issues du répertoire contemporain. Olivier Daguerre sera présent en ouverture du Festival avec Miramar et la troupe des Saltimbanques de Saubrigues présentera sa dernière création.3 jours de partage, de joies et d’histoires!

Vendredi 1 juillet 2022 :

20H Le chien du roi aux cheveux rouges de P.Notte Troupe Adultes Bulles

22H Concert d’Olivier Daguerre/ Miramar Tour

Samedi 2 juillet 2022 :

La Journée des Enfants, 4 spectacles (15H/ 17H / 19H/ 20H30)

Dimanche 3 juillet 2022 :

15H Le théâtre qui rend fou de J. Maurin Troupe des Saltimbanques

17H Le chien du roi aux cheveux rouges de P.Notte Troupe Adultes Bulles

Prix du billet: 5 euros et 3 euros/ Petite restauration et bar

LE FESTIVAL BULLES 5#

1/2 & 3 juillet 2022

Festival de théâtre amateur

Foyer Municipal de Labenne

Réservations en ligne: HelloAsso Bulles & Cie

+33 5 59 45 46 60

Labenne

