Festival Building Beyond 2022 Leonard:Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival Building Beyond 2022 Leonard:Paris, 20 juin 2022, Paris. Du lundi 20 juin 2022 au samedi 25 juin 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 20h00

. gratuit Inscriptions aux événements par internet

Leonard, le laboratoire du futur des villes et des territoires, organise, du 20 au 25 juin, la cinquième édition du festival Building Beyond. Cette année, les vingt tables rondes, ateliers et performances gratuits exploreront le thème du visible et de l’invisible en ville et dans les territoires. Pour sa 5e édition, le festival Building Beyond se penche cette année sur le visible et l’invisible des villes et des territoires. Une programmation artistique complète le programme de conférences et d’ateliers proposés tous les après-midis du lundi 20 au samedi 25 juin. Programme des conférences et ateliers Jour 1 – Lundi 20 juin 14h00 – La face cachée de la smart city 15h30 – Le numérique à l’heure de la sobriété énergétique 16h30 – Atelier itinérant : la ville des sens 18h30 – Donner à voir : la carte comme révélateur du territoire 19h30 – « Earthsatz » : performance sonore et visuelle de Pierre Lafanechère avec : Guillaume Pitron, journaliste d’investigation, Sébastien Soriano, directeur général de l’Institut Géographique National, collectif Science and the City Jour 2 – Mardi 21 juin 14h00 – Le temps du projet, le temps de la biodiversité 16h00 – Les sols, l’autre richesse du foncier 18h00 – « Sound of science » Conférence « binaurale » d’Antoine Bertin 19h30 – Concert: Cabaret contemporain avec : Marc-André Selosse, biologiste, Museum National d’Histoire Naturelle Jour 3 – Mercredi 22 juin 14h00 – Les nouvelles géographies de la réindustrialisation 18h00 – Dark city : la marque du e-commerce sur la ville 20h00 – Vivre caché : quand les sous-sols des villes inspirent le cinéma avec : Isabelle Patrier, directrice France, TotalEnergies, Emmanuel Grégoire, premier adjoint, Ville de Paris (sous réserve) Jour 4 – Jeudi 23 juin 14h00 – Une menace fantôme ? Les littoraux face à la montée des niveaux marins et au recul du trait de côte 16h00 – Quelle place pour les réseaux urbains dans la ville résiliente ? 17h30 – Des éoliennes à perte de vue ? Les paysages de la transition énergétique 19h30 – Les Villes invisibles d’Italo Calvino : le monde urbain au-delà des apparences avec : Jacques Lévy, géographe, Isabelle Saint-Yves, musicienne Jour 5 – Vendredi 24 juin 15h30 – Voyage dans le métavers : de la science-fiction à la réalité 16h30 – Albertine Meunier, Data Dada, « La patate chaude » une réflexion sur les NFT 17h00 – L’architecte et la marque de l’anthropocène avec : Paul Ardenne, architecte, Jeanne Marchalot, responsable du France.tv Story Lab Jour 6 – Samedi 25 juin 14h30 – Visite du nouveau Musée des Égouts de Paris Installations et performances Cette année, Leonard s’allie avec des artistes dont le talent est de faire éprouver autrement les transformations à l’œuvre. Ce sont des médiateurs de la transition. Tout au long de la semaine, les visiteurs du festival pourront découvrir les installations et performances de cinq artistes vivants : Antoine Bertin Species Counterpoint Un pianola joue deux partitions composées à partir de la structure de l’ADN d’une plante et celle d’un humain et révèle d’inattendues harmonies. Installation visible toute la semaine chez Leonard Filipe Vilas-Boas Mixed Feelings Une IA pour traduire nos émotions en musique. Installation visible toute la semaine chez Leonard Filipe Vilas-Boas Sous les claviers la plage Une œuvre participative sur les nouvelles formes de mobilisation à l’heure numérique. Installation visible toute la semaine chez Leonard Pierre Lafanechère Earthsatz La performance sonore et visuelle de Pierre Lafanechère interroge la digitalisation des territoires et des sens. Performance lundi 20 juin à 18h30 Jacques Lévy et Isabelle Saint-Yves Les Villes invisibles d’Italo Calvino : le monde urbain au-delà des apparences La violoncelliste Isabelle Saint-Yves improvise à la viole de gambe sur une sélection de textes du récit culte d’Italo Calvino, commentés par le géographe Jacques Lévy. Performance jeudi 23 juin à 19h30 Albertine Meunier La patate chaude En pleine crise des cryptos, le collectif Data Dada questionne avec humour la valeur des créations numériques. Performance vendredi 24 juin à 16h30, dans la cour de Leonard:Paris Cabaret contemporain Fête de la musique Leonard invite voisins et festivaliers à fêter la musique électronique… unplugged. Concert public mardi 21 juin à partir de 19h30, dans la cour de Leonard:Paris Leonard:Paris 6 place du Colonel Bourgoin 75012 Paris Contact : https://www.buildingbeyond.fr/ https://www.buildingbeyond.fr/

Leonard La 5e édition du festival se déroulera du 20 au 25 juin 2022

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Leonard:Paris Adresse 6 place du Colonel Bourgoin Ville Paris lieuville Leonard:Paris Paris Departement Paris

Leonard:Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival Building Beyond 2022 Leonard:Paris 2022-06-20 was last modified: by Festival Building Beyond 2022 Leonard:Paris Leonard:Paris 20 juin 2022 Leonard:Paris Paris Paris

Paris Paris