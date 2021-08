Festival Building Beyond 2021 : la décennie décisive Leonard:Paris, 20 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 20 au 25 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 20h30

gratuit

Leonard, la plate-forme de prospective et d’innovation du groupe VINCI, organise, du 20 au 25 septembre, la 4e édition du festival Building Beyond. Cette année, les vingt-cinq événements gratuits exploreront “la décennie décisive” à venir. Ou comment villes et territoires peuvent accélérer leur transition environnementale et répondre à l’urgence climatique.

La vague de chaleur historique qui a littéralement étouffé la partie septentrionnale du continent nord-américain fin juin a secoué les consciences de nombreux habitants des pays les plus développés, tout comme les inondations et les mégafeux qui se sont succédé depuis un peu partout dans le monde. Autant d’événements qui donnent une résonance particulière au nouveau rapport du Giec, qui lance l’alerte sur la multiplication et l’intensification des conséquences du réchauffement de la planète à grande échelle.

Dès lors, comment bâtir un monde qui saura atténuer et contenir les manifestations inévitables du réchauffement climatique ? Pour tenter de répondre à cette question et animer cette semaine de débats et de conférences, Building Beyond a identifié cinq grandes thématiques au coeur de la transition environnementale des villes et des territoires. L’ensemble des rencontres proposées peuvent être suivies en ligne et en direct ou dans l’auditorium de Leonard:Paris (places limitées).

Lundi 20 septembre – Réinventer nos relations au vivant

Au cours des trente prochaines années, les villes devraient accueillir 2,2 milliards d’habitants supplémentaires. Alors que le lien entre les modes de vie urbains et l’érosion accélérée de la biodiversité est établi, les villes peuvent-elles dès à présent devenir les lieux d’une cohabitation plus harmonieuse entre l’ensemble des êtres vivants ?

Grand témoin : Joëlle Zask, philosophe.

Mardi 21 septembre – Préparer le temps long des villes et des territoires

La transition environnementale des villes doit se penser dans un monde vieillissant, tant du point de vue des populations que des infrastructures. En 2030, les baby-boomers nés en 1945 auront 85 ans et les plus de 65 ans constitueront le premier groupe d’âge dans de nombreux pays. Le patrimoine urbain pose des enjeux inédits de maintenance, de renouvellement et d’adaptation aux nouveaux usages. Comment les villes peuvent-elles anticiper les nouveaux défis du temps long ?

Grand témoin : Pierre Bordage, écrivain de science-fiction.

Mercredi 22 septembre – Construire à partir de nos vulnérabilités

Populations et territoires ne sont pas tous également exposés à la multiplication des risques globaux (économiques, climatiques, sanitaires, technologiques). Les villes ont un rôle central à jouer dans la construction de sociétés plus résilientes pour tous. Quelles sont les priorités pour y parvenir ?

Grand témoin : Cécile Wendling, directrice de la stratégie de sécurité, de l’anticipation des menaces et de la recherche chez AXA.

Jeudi 23 septembre – Repenser le progrès

Historiquement, les villes se sont construites sur la promesse d’une vie meilleure. Cette lecture optimiste de l’avenir semble en panne depuis plusieurs décennies pour une partie de la population. La transition environnementale peut-elle être l’opportunité de construire de nouveaux grands récits partagés ? Et quelle place les sciences et les technologies, historiquement associées au progrès, peuvent-elles y occuper ?

Grand témoin : Etienne Klein, physicien.

Vendredi 24 septembre – Explorer de nouvelles manières d’aménager

Un peu partout, des acteurs de la fabrique de la ville explorent de nouvelles manières d’aménager les villes et les territoires. Comment faciliter le passage d’expérimentations réussies à leur diffusion à grande échelle pour faire aboutir plus vite la transition environnementale ?

Grand témoin : Aurore Rapin, coordinatrice de projet chez Yes We Camp.

Samedi 25 septembre – Conférence-atelier ouverte aux enfants (à partir de 8 ans)

Programme complet : https://content.weareleonard.events/event/festival-building-beyond

Événements -> Festival / Cycle

Leonard:Paris 6 place du Colonel Bourgoin Paris 75012

1, 8 : Reuilly – Diderot (357m) 8 : Montgallet (481m) Ligne A (Gare de Lyon)



Contact :Leonard https://leonard.vinci.com/ https://twitter.com/WeAreLeonard

Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Ados;Enfants

Date complète :

2021-09-20T10:00:00+02:00_2021-09-20T20:30:00+02:00;2021-09-21T10:00:00+02:00_2021-09-21T20:30:00+02:00;2021-09-22T10:00:00+02:00_2021-09-22T20:30:00+02:00;2021-09-23T10:00:00+02:00_2021-09-23T20:30:00+02:00;2021-09-24T10:00:00+02:00_2021-09-24T20:30:00+02:00;2021-09-25T10:00:00+02:00_2021-09-25T20:30:00+02:00

illustration officielle