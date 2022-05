Festival Bugul Noz 2022, 18 juin 2022 18:00, Bugul Noz 2022.

– FESTIVAL BUGUL NOZ :

Le Collectif Tomahawk vous donne rendez-vous le 18 & 19 juin au Moulin du Roch à Arzano.

Au programme de ces 2 jours : concerts, ateliers, animations, marché d’artisans et de producteurs locaux, contes, balade à dos d’âne, ateliers, expo photo… De quoi passer un moment convivial, en famille ou entre amis dans l’environnement aquatique et bucolique d’un moulin en ruine. Fêtons l’été, et célébrons ensemble la vie !

– APPEL À BÉNÉVOLES :

On cherche des bénévoles pour rejoindre la tribu du Bugul !

Pour t’inscrire c’est par là →

https://docs.google.com/forms/d/1TwuTbsL0YU15_erQOwPpbWkZnYtsjVOrq_kbZ6hUsJ8/prefill

Et si jamais tu as du matériel dont tu veux te débarrasser ou que tu peux nous prêter, nous en aurions bien besoin !

La liste de nos besoins ici → https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:188eb8bb-6c46-3bb0-92a2-476de48033d8

– INFOS PRATIQUES :

Accessible à tous – Entrée sur don libre

Restauration et bar local, sur place !

Horaires samedi 18 juin | 16h00 à 01h00

Horaires dimanche 19 juin | 11h00 à 18h00

Pourquoi un don libre ?

Le Bugul Noz est en don libre et conscient. Le don libre est un choix éthique et politique qui permet à tou.te.s de pouvoir venir librement. Le don libre nous permet de rémunérer les artistes et les intervenants présents sur le week-end.

– PROGRAMMATION :

— Samedi 18 juin —

De 16h à 01h

De 16h à 21h | Marché d’artisans

CONCERTS :

19h – 20h

STERENN | Chanson française



20h45 – 22h

BASTOON & BABOUSCHKA | Chanson théâtralisée

23h – 00h15

DEMICROBES | Electro punk

ARTS DE RUE :

22h45 – 23h

HULAHOOPIENNE | Spectacle de feu

ANIMATIONS :

à partir de 14h

BALADES À DOS D’ÂNE | Proposé par l’Asinerie d’Arzano (durée : 1h30 / balade)

Réservations au 02 98 71 76 80

— Dimanche 19 juin —

De 11h à 18h

11h – 18h

MARCHÉ D’ARTISANS

ANIMATIONS :

14h – 15h

BADABOUM BAND | Batucada de Querrien

15h – 15h20

SPECTACLE HIP-HOP ENFANTS | Proposé par l’association AJT de Meslan

16h-17h

LE PASSEUR DE MONDES | Conteur

ATELIERS :

11h30, 14h30 et 16h

BALADE DÉCOUVERTE DES PLANTES COMESTIBLES (durée : 30 min)

14h – 17h

FRESQUE DU CLIMAT | Proposé par l’association Oz’Actes

+ SUR LES DEUX JOURS :

Marché d’artisans

Arts de rue

Balade découverte des plantes comestibles

Animations : fresque du climat proposée par l’association Oz’Actes, jeux en bois, exposition photo, balade à dos d’âne…

Plus d’infos par mail à associationtomahawk.tribu@gmail.com ou au 06 22 10 94 05

