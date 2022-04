Festival Brut de Fabrique Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Rhône

Festival Brut de Fabrique Théâtre de l'Iris 331 rue Francis de Pressensé Villeurbanne

2022-05-16 – 2022-05-22

EUR 3 12 Depuis sa création en 2001, le Festival Brut De Fabrique vous convie à découvrir des premières expériences scéniques aux créations d'artistes professionnels, Brut de Fabrique vous propose une palette d'expressions artistiques singulières. +33 4 78 68 72 68 http://www.theatredeliris.fr/

