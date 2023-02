Festival Brut à Lunay Lunay Lunay Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Loir-et-Cher Lunay Festival Brut à Lunay. Au programme de ce festival : théâtre, musique, danse, performances, impros. 2 week-ends dans 4 lieux. Programme complet ci-dessous. Théâtre Brut, cette expression inventée insiste sur ce qui fonde l’existence du théâtre : la présence d’un acteur et d’un public. C’est cette relation que la compagnie Théâtre Brut questionne en développant un projet où l’économie de moyen va de pair avec une recherche esthétique ambitieuse. nadia@wish-aparte.com +33 6 17 03 63 17 http://theatrebrut.fr/ Festival Brut

