Festival Brévière Rock House Forges-les-Eaux

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Forges-les-Eaux 1er Festival organisé par le Brévière Rock House en partenariat avec Les Routes 76, Les Divas du Rétro et Le camping de la Minière.

1er Festival organisé par le Brévière Rock House en partenariat avec Les Routes 76, Les Divas du Rétro et Le camping de la Minière.

Au programme : Stands, concert, expo voitures motos, show et concours… Entrée 3 Euros.

festival.brh@gmail.com

