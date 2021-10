Festival Brésil en Mouvement – Cinéma Les 7 Parnassiens Cinéma 7 Parnassiens, 1 octobre 2021, Paris.

Projections, rencontres, débats, … Du 1er au 3 octobre au Cinéma Les 7 Parnassiens à Paris !

Le plus grand festival de films documentaires brésiliens d’Europe revient pour sa 17ème édition, du 1 au 3 octobre au Cinéma Les 7 Parnassiens (98 Boulevard du Montparnasse, Paris 14e) !

Au programme, 3 jours de cinéma intenses ; sept long-métrages, dont 5 en avant-première française, 2 soirées-débats avec des intervenant.e.s et chercheur.s.euse.s venu.e.s d’Europe et du Brésil, et des rencontres avec des réalisateur.rice.s. Autant d’opportunités qui nous permettrons de s’immerger un peu plus dans la culture cinématographique et engagée brésilienne !

● LES SÉANCES ●

Jour ❶

● Vend 2 oct à 20H : Séance d’ouverture · Festival Brésil en Mouvements https://fb.me/e/2udOCRWEZ

Jour ❷

● Sam 3 oct à 11H: Séance Des Usages du Sport · Festival Brésil en Mouvements

● Sam 3 oct à 15H: Séance Effervescence Électorale · Festival Brésil en Mouvements

● Sam 3 oct à 17H : Séance Occupations Urbaines · Festival Brésil en Mouvements

● Sam 3 oct à 19H : Séance Résistances Populaires + Débat · Festival Brésil en Mouvements

Jour ❸

● Dim 4 oct à 15H : Séance Démocratie en Question · Festival Brésil en Mouvements

● Dim 4 oct à 17H30 : Débat Politique: Affronter les crises (Gratuit) · Festival Brésil en Mouvements

● Dim 4 oct à 20H : Séance de Clôture · Festival Brésil en Mouvements

— Mesures sanitaires en vigueur

Pour garantir la sécurité sanitaire de tou.te.s et conformément aux dispositions légales en cours, la présentation d’un Pass sanitaire valide est obligatoire pour assister aux projections pour tous les spectateurs de 18 ans et plus, et le port du masque est exigé au sein du cinéma.

Cinéma 7 Parnassiens 91 boulevard du Montparnasse Paris 75014

Festival Brésil en Mouvements