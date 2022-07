Festival Brésil en Béarn Lourenties, 10 août 2022, Lourenties.

Festival Brésil en Béarn

théâtre de verdure Lourenties Pyrénées-Atlantiques

2022-08-10 – 2022-08-10

Lourenties

Pyrénées-Atlantiques

Lourenties

12 12 EUR La première partie du concert mettra en scène le Soltacorda trio avec la guitare sept cordes de Vitor Garbelotto, le trombone et la mandoline de Roberto de Oliveira, et les percussions et cavaquinho d’Osman Martins, auxquels s’associera le chant de Philippe Quevauviller. L’univers musical qui les rassemble tourne autour d’un florilège d’interprétations de chansons françaises en rythmes brésiliens et des classiques de bossa nova, samba et choro. La deuxième partie sera sous le signe d’une rencontre qui semblait déjà programmée par la vie tant elles nous semblent naturelle, celle de Didier Sustrac et d’Odile Barlier. Ils se retrouvent dans la vie comme sur scène avec une complicité qui ne laisse personne indifférent. La douceur et la beauté solaire de la bossa nova se marient à des percussions inspirées par le chant de la nature.

La première partie du concert mettra en scène le Soltacorda trio avec la guitare sept cordes de Vitor Garbelotto, le trombone et la mandoline de Roberto de Oliveira, et les percussions et cavaquinho d’Osman Martins, auxquels s’associera le chant de Philippe Quevauviller. L’univers musical qui les rassemble tourne autour d’un florilège d’interprétations de chansons françaises en rythmes brésiliens et des classiques de bossa nova, samba et choro. La deuxième partie sera sous le signe d’une rencontre qui semblait déjà programmée par la vie tant elles nous semblent naturelle, celle de Didier Sustrac et d’Odile Barlier. Ils se retrouvent dans la vie comme sur scène avec une complicité qui ne laisse personne indifférent. La douceur et la beauté solaire de la bossa nova se marient à des percussions inspirées par le chant de la nature.

La première partie du concert mettra en scène le Soltacorda trio avec la guitare sept cordes de Vitor Garbelotto, le trombone et la mandoline de Roberto de Oliveira, et les percussions et cavaquinho d’Osman Martins, auxquels s’associera le chant de Philippe Quevauviller. L’univers musical qui les rassemble tourne autour d’un florilège d’interprétations de chansons françaises en rythmes brésiliens et des classiques de bossa nova, samba et choro. La deuxième partie sera sous le signe d’une rencontre qui semblait déjà programmée par la vie tant elles nous semblent naturelle, celle de Didier Sustrac et d’Odile Barlier. Ils se retrouvent dans la vie comme sur scène avec une complicité qui ne laisse personne indifférent. La douceur et la beauté solaire de la bossa nova se marient à des percussions inspirées par le chant de la nature.

Hest en Gabas

Lourenties

dernière mise à jour : 2022-07-08 par