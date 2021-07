Festival Branche & Ciné : projections en plein air Pierrefonds, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Pierrefonds.

Festival Branche & Ciné : projections en plein air 2021-07-16 – 2021-07-16

Pierrefonds Oise

0 0 0 Organisé par l’Office national des forêts, le festival Branche & Ciné est le premier festival de cinéma consacré à la forêt, et en forêt. La nuit venue, les projections plein air proposent une nouvelle expérience de cinéma où perceptions et sensations se mêlent, lorsque les odeurs et les sons de la forêt rencontrent les émotions produites par les films projetés.

La 3e édition du festival de cinéma Branche & Ciné a lieu du 18 juin au 17 juillet 2021. Le festival propose 22 séances nocturnes, en plein air, dans les forêts des Hauts-de-France, d’Île-de-France et de Normandie.

Cette édition est une invitation à découvrir la richesse des forêts du continent africain et la diversité de son cinéma. Michel Ocelot, le créateur de Kirikou, est l’invité d’honneur de cette édition. Juliette Binoche, marraine du festival depuis sa création, l’interviewera dans un entretien exclusif.

??PROGRAMMATION

Le 16/07 à 22 h : Drôles d’oiseaux

De Wayne Thornley / Afrique du Sud / 2013 / 1h23 / Film d’animation / À partir de 6 ans.

Au cœur de l’Afrique, au bord des majestueuses chutes Victoria, se dresse l’étonnante Cité des Oiseaux, Zambezia, perchée sur un baobab géant. C’est là que se rend Kai, un jeune faucon qui vit isolé avec son père dans la brousse et rêve de connaitre la ville. Débarquant en pleine effervescence des préparatifs de la Fête du printemps, il rencontre entre autres Jed, un oiseau oisif et farceur ainsi que la belle Zoe. Une animation sud-africaine déjantée à savourer sans modération !

??A PARTIR DE 18 H : ANIMATIONS

18h : Démonstrations de vol de rapace en plein ciel.

19h : Présentation de la biodiversité de nos forêts par les techniciens de l’Office national des forêts.

20h30 : 2e spectacle de vol de rapaces

Entrée gratuite sur inscription ?? https://bit.ly/Festival_Pierrefonds

LES PROGRAMMATIONS DANS L’AISNE

EN FORÊT DE RETZ >>Le 02/07 à 22h30 : Duga, les Charognards / https://bit.ly/villersCotterets

AU CHATEAU DE LA FERTE-MILON >>Le 09/07 22h30 : Chimpanzés / https://bit.ly/FerteMilon

Retrouvez toute la programmation et les animations sur https://www.onf.fr/onf/branche-et-cine/+/c03::programmation-branche-cine-2021-projection-forets.html

