Festival Bovary Ry Ry Catégories d’évènement: Ry

Seine-Maritime

Festival Bovary Ry, 3 avril 2022, Ry. Festival Bovary Ry

2022-04-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-03

Ry Seine-Maritime Ry Le bourg de Ry accueille de nouveau le Festival Bovary ! Au programme du dimanche 3 avril : A 14h00 : Randonnée littéraire et gourmande “la vallée romantique”. Pendant la durée du festival, des peintres animeront le bourg ainsi que des citations sur les vitrines. Réservations auprès de la mairie de Ry et / ou de l’Office de Tourisme. Le bourg de Ry accueille de nouveau le Festival Bovary ! Au programme du dimanche 3 avril : A 14h00 : Randonnée littéraire et gourmande “la vallée romantique”. Pendant la durée du festival, des peintres animeront le bourg ainsi que des citations… +33 2 35 23 19 90 Le bourg de Ry accueille de nouveau le Festival Bovary ! Au programme du dimanche 3 avril : A 14h00 : Randonnée littéraire et gourmande “la vallée romantique”. Pendant la durée du festival, des peintres animeront le bourg ainsi que des citations sur les vitrines. Réservations auprès de la mairie de Ry et / ou de l’Office de Tourisme. Ry

dernière mise à jour : 2022-03-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

Détails Catégories d’évènement: Ry, Seine-Maritime Autres Lieu Ry Adresse Ville Ry lieuville Ry Departement Seine-Maritime

Ry Ry Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ry/

Festival Bovary Ry 2022-04-03 was last modified: by Festival Bovary Ry Ry 3 avril 2022 Ry seine-maritime

Ry Seine-Maritime