Ry Seine-Maritime Ry Le bourg de Ry accueille de nouveau le Festival Bovary !

Au programme du samedi 2 avril : Conférence (gratuit) à 14h30 sur les adaptations cinématographiques de Madame Bovary. Par Francis Vanoosthuyse. Avec cocktail d’ouverture du festival.

A 20h, pièce de théâtre « Madame Bovary » par André Salzet et mis en scène par Sylvie Blotnikas.

Au programme du dimanche 3 avril : Randonnée littéraire et gourmande « la vallée romantique » à 14h.

