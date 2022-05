Festival Bourgogne du Sud : Concert au pianoforte d’œuvres d’Hélène de Montgeroult Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Catégories d’évènement: Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

Saône-et-Loire

Festival Bourgogne du Sud : Concert au pianoforte d’œuvres d’Hélène de Montgeroult Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 10 août 2022, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf. Festival Bourgogne du Sud : Concert au pianoforte d’œuvres d’Hélène de Montgeroult Le bourg Eglise de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

2022-08-10 20:30:00 – 2022-08-10 22:30:00 Le bourg Eglise de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 15 15 EUR Dans le cadre de la 20ème édition du Festival de Bourgogne du Sud, Martine Chifflot, directrice artistique, accueille ce concert prodigieux. Redécouverte dans les années 2000, la musique d’Hélène de Montgeroult (1764-1836) fait preuve d’une inspiration et d’une modernité hors du commun et elle annonce les grands Romantiques, nés pourtant cinquante ans après elle. Marcia Hadjimarkos jouera sur le piano-forte carré de A. Neuhaus, 1817, restauré par Matthieu Vion. Un grand moment musical ! arcane17desarts@orange.fr http://www.facebook.com/arcane17desarts Dans le cadre de la 20ème édition du Festival de Bourgogne du Sud, Martine Chifflot, directrice artistique, accueille ce concert prodigieux. Redécouverte dans les années 2000, la musique d’Hélène de Montgeroult (1764-1836) fait preuve d’une inspiration et d’une modernité hors du commun et elle annonce les grands Romantiques, nés pourtant cinquante ans après elle. Marcia Hadjimarkos jouera sur le piano-forte carré de A. Neuhaus, 1817, restauré par Matthieu Vion. Un grand moment musical ! Le bourg Eglise de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Adresse Le bourg Eglise de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Ville Saint-Maurice-lès-Châteauneuf lieuville Le bourg Eglise de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Departement Saône-et-Loire

Festival Bourgogne du Sud : Concert au pianoforte d’œuvres d’Hélène de Montgeroult Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 2022-08-10 was last modified: by Festival Bourgogne du Sud : Concert au pianoforte d’œuvres d’Hélène de Montgeroult Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 10 août 2022 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire