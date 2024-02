Festival Boules de neige Radepont, samedi 24 février 2024.

Festival Boules de neige Radepont Eure

Festival Boules de neige Une histoire de Yétis, les archives d’une expédition en Himalaya, et des flocons de neige !

Chasse aux Yétis, Escape Game Géant, Jeux de pistes, Pêche aux glaçons, etc. Participez à une aventure en famille ou entre amis (dès 3 ans) au cœur d’une Abbaye Normande Notre-Dame de Fontaine Guérard.

Synopsis de l’Escape Game géant l’expédition Flocon

En 1909, Sir James Sanders lance une expédition dans l’Himalaya à la recherche de l’abominable homme des neiges et de ses secrets. Mais rien ne se passe comme prévu et l’aventure est un échec. Que s’est-il passé ? En découvrant les mots sabotage et Yéti dans le carnet de bord poussiéreux de son aïeul, Hypolite Sanders, l’arrière-petit-fils du célèbre aventurier, pense avoir mis la main sur de terribles secrets. Parviendrez-vous à percer les mystères de l’Expédition Flocon ? Et plus important, parviendrez-vous à répondre à cette question le Yéti existe-t-il vraiment ?

Version jeunesse (dès 6 ans) et version adulte.

Lieux couverts mais ouverts, prévoir vêtements chauds et chaussures adaptées.

Réserver son billet http://www.soirees-enquetes.com/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-03-10

D714

Radepont 27380 Eure Normandie

