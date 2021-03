Val en Vignes Val en Vignes Deux-Sèvres, Val en Vignes Festival Bouillez ! Val en Vignes Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Val en Vignes

Festival Bouillez !, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Val en Vignes. Festival Bouillez ! 2021-07-02 – 2021-07-03

Val en Vignes Deux-Sèvres Venez bouillir de rire et d’émotions au 22ème Festival des arts de la rue Bouillez! Avis à tous les festivaliers une dizaine de compagnies se produiront sur le site du château de Bouillé-Saint-Paul avec au programme des rires, des rêves, des frissons… Venez bouillir de rire et d’émotions au 22ème Festival des arts de la rue Bouillez! Avis à tous les festivaliers une dizaine de compagnies se produiront sur le site du château de Bouillé-Saint-Paul avec au programme des rires, des rêves, des frissons… +33 7 81 11 16 82 Venez bouillir de rire et d’émotions au 22ème Festival des arts de la rue Bouillez! Avis à tous les festivaliers une dizaine de compagnies se produiront sur le site du château de Bouillé-Saint-Paul avec au programme des rires, des rêves, des frissons… Venez bouillir de rire et d’émotions au 22ème Festival des arts de la rue Bouillez! Avis à tous les festivaliers une dizaine de compagnies se produiront sur le site du château de Bouillé-Saint-Paul avec au programme des rires, des rêves, des frissons… Comité des fêtes de Bouillé Saint Paul

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Val en Vignes Autres Lieu Val en Vignes Adresse Ville Val en Vignes