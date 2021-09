Festival Bouillez ! la suite Val en Vignes, 11 septembre 2021, Val en Vignes.

Festival Bouillez ! la suite 2021-09-11 17:00:00 – 2021-09-11 23:00:00

Val en Vignes Deux-Sèvres Val en Vignes

8 EUR Venez bouillir de rire et d’émotions pour la suite du Festival des arts de la rue Bouillez!

Au programme de cette soirée : Dès 17h découvrez, à travers une exposition, la création scénographique “un monde à perdre” de Vanessa JOUSSEAUME. À 17h30, ouverture des animations par la cie SAXO QUARTET (fanfare, déambulation), suivi du concert jonglé “BPM” de la Cie POC. À 19h30 restauration rapide accompagnée de SAXO QUARTET. Puis place à “Fando comme LIS” de la compagnie Les Krilati pour un spectacle de cirque, équilibres, tissu et mat chinois. Et enfin retour de la cie SAXO QUARTET (fanfare, déambulation) pour clôturer cette suite de festival.

Venez bouillir de rire et d’émotions pour la suite du Festival des arts de la rue Bouillez! Au cours de la soirée plusieurs compagnies se produiront sur la commune de Cersay avec au programme des rires, des rêves, des frissons…

+33 7 81 11 16 82

Comité des fêtes de Bouillé Saint Paul

