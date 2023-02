FESTIVAL BOUGE TON CUBE 2023 ESPACE CULTUREL LE CUBE, 18 mars 2023, LAUZACH.

L’association La Fabrique présente : Festival BOUGE TON CUBELe festival commencera le vendredi 17 par le groupe THE ROUGHNECK RIOT. Le groupe est Anglais est fan des Dropkick Murphys et ça ce sens…. Ca promet un set explosif, aux multiples influences. Ensuite, viendront LES 3 FROMAGES et du coup laissez-vous emporter par un rock déjanté et des textes surprenants qui sentent bon la Californie, les ports de Bretagne et le whisky de saloon… le tout porté par une énergie très communicative ! La soirée s’achèvera avec le groupe CELKILT , en plus de 450 prestations scéniques survoltées, Celkilt est aujourd’hui largement reconnu comme l’un des meilleurs groupes live de la scène celtique mondiale avec un seul but : transmettre le pouvoir du Kilt La soirée du samedi 18 mars débutera avec le groupe SMOOTH MOTION L’histoire du rock’n roll, du blues au hard en passant par le garage, ils la connaissent sur le bout des doigts. Sur scène c’est une overdose d’énergie, ils se confessent se dévoilent au grand jour les tripes à l’air, le sang bouillonnant. Il faut les voir et les entendre…pour y croire. Viendra ensuite le groupe LAGON TRIO Un vent de fraîcheur en mer d’eaux chaudes. Les influences sont bien sûr américaines, on pense à la musique californienne des seventies. Une soul groovy, mâtinée de folk, et de surf music. Suivra NO MONEY KIDS Du rock au blues électronique, No Money Kids défie les normes et nous embarque pour un road-trip électrique. Inspirés autant par The Kills, Beck et Robert Johnson, les Kids sculptent un electro-blues addictif, Et pour finir la soirée DOCTOR VICTOR Les trois hommes sont de Prague. Ce groupe de Rock est le plus chaud d’Europe centrale. Du Rock tempéré par des nuances de blues,des illustrations de guitare solo perçantes clouées par des lignes de basse toxiques et un rythme cardiaque profond de batterie. Puis vinrent les couvertures de magazines et déchirant la scène en faisant la première partie d’ACDC. Début concert 20hRéservation PMR : 06.21.41.67.90 Festival Bouge ton Cube Festival Bouge ton Cube

