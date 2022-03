Festival Botanik’Art – Deuxième édition Granville, 4 juin 2022, Granville.

Festival Botanik’Art – Deuxième édition Donville les Bains Bréville/ Longueville/ Yquelon Granville

2022-06-04 11:00:00 – 2022-06-06 20:00:00 Donville les Bains Bréville/ Longueville/ Yquelon

Granville Manche

Festival d’art contemporain international, novateur, et écologique créé dans le but de faire découvrir aux visiteurs des artistes et des jardins au sein des communes de Donville-les-Bains, Bréville-sur-mer, Longueville, Yquelon et Granville.

Animations musicales et dégustations ventes de produits régionaux. Jeu culturel pour les enfants.

Entrée libre et gratuite.

lalternateur48.1@gmail.com +33 6 50 03 42 53

