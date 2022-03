Festival – Botanica 2 dont un marché alimentaire et horticole Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pendant 2 jours, la Cité des sciences et de l’industrie se met au vert et convie botanistes, fleuristes, paysagistes, pépiniéristes, collectionneur de plantes curieux et simples amateurs à la rencontre du public dans une ambiance convivial pour un retour à la terre. Au programme des ateliers, des conférences, des initiations botaniques et un marché alimentaire et horticole sur le parvis nord. Un week-end festif et pédagogique consacré au monde des plantes. Botanica 2 est la seconde édition du festival printanier qui met la botanique à l’honneur. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T19:00:00

