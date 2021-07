Festival Bordures. Plan B. Langon, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Langon.

Festival Bordures. Plan B. 2021-07-02 18:00:00 – 2021-07-03 23:30:00 Grande Rue Ancienne Poste

Langon Ille-et-Vilaine

Bordures est un festival optimiste qui croit et milite pour les échanges artistiques et culturels à l’écart des autoroutes dédiées. Nous avons imaginé un rendez-vous allégé qui puisse protéger à la fois notre santé physique et intellectuelle. Cette année, nous l’avons baptisé logiquement PLAN B.

Programmation détaillée, plan d’accès et infos sur http://www.bordures.bzh

Billetterie en ligne ( profitez de nos pass à petits prix ) : https://www.helloasso.com/associations/bordures

VENDREDI 02 JUILLET

18.00 VERNISSAGE – Pot d’accueil

LA MAISON NEUVE / VINCENT MALASSIS / Exposition de photographie / Résidence de création

En partenariat avec le PHAKT et le soutien de la DRAC et de la Région Bretagne

Exposition du 14 mai au 10 septembre 2021.

18.30 OUVERTURE – Fanfares au parc.

21.00 BENAT ACHIARY / MATTHIEU PRUAL / GASPAR CLAUS – CRÉATION

Entre ivresse et transe, fauve contrebandier, quête poétique, cette rencontre inédite sera sans nul doute l’un des événements forts de cette édition 2021 ! Beñat Achiary – voix et percussions | Matthieu Prual – Saxophone et machines | Gaspar Claus – Violoncelle et machines.

SAMEDI 03 JUILLET

LA GRANDE B. La Grande B. est une belle journée de balade en plein air ponctuée de concerts ici et là, de surprises visuelles et sonores, pour partir à la reconquête des émotions essentielles qui nous manquent tant. C’est aussi, et c’est important, une façon d’être véritablement ensemble en toute conscience pour lutter contre la progression insidieuse et sournoise du virus de déculturation. Pour lutter contre l’évaporation du goût de ça, soyons tous poètes vivants !

06.00 LE SOLEIL SE LÈVE SUR LA VALLÉE « HERE COMES THE SUN » Concert surprise. Soyez tous à ce rendez-vous extraordinaire aux petites lueurs du matin dans un lieu rendu féérique par la montée du soleil en musique. Petit-déjeuner paysan à la clé.

09.30 MARC DUCRET SOLO

Grands guitariste, ses solos sont toujours des événements incroyables. Marc Ducret joue des guitares électriques et acoustiques à 6 et 12 cordes, fretless, baryton ou soprano avec une très grande virtuosité et créativité.

11.00 LE PETIT BOIS DU HAUT MONTENAC

LE QUATUOR BELA . Depuis 13 ans, ”les enfants terribles du quatuor français” écrivent un parcours singulier, entre tradition et modernité. Frédéric Aurier – violon & composition | Julian Boutin – alto | Luc Dedreuil – Violoncelle | Julien Dieudegard – Violon

12.30 PIQUE-NIQUE

Après une petite marche, rendez-vous au jardin Lailler. Sortez vos surprises culinaires du sac !

Sur place également boisson et bons sandwichs à emporter.

14.30 LA GRANDE VOLIÈRE.DISPOSITIF DE RÉINTRODUCTION DE MUSICIENS EN MILIEU SAUVAGE

ce projet réunit des saxophonistes issus de diverses pratiques musicales. Ils investissent la résonance de tout un parc ou d’une forêt et, depuis les arbres, à grande hauteur, jouent avec une attention particulière au son du Lieu.

Lionel Garcin, Michel Doneda, Alexandra Grimal, Guillaume Orti – saxophones soprano.

16.00 B.O. ORCHESTRE NATIONAL DE VILLAGE / CRÉATION

Né de rencontres improbables borduriennes, cet orchestre, qui répète et travaille dans la plus grande discrétion depuis maintenant deux ans, nous réserve l’un des grands moments du festival. Dirigé par l’excellent saxophoniste Matthieu Prual et composé de musiciens ayant pour la plupart posés leur sac dans cette courbe de la Vilaine, cet orchestre nous emmène dans une improvisation fusionnelle à la fois lyrique et destructurée, écrivant ainsi « sur l’instant » une nouvelle page de l’imaginaire, local et universel à la fois.

L’OMBRE DE LA BÊTE

« Mon instrument est animal. Tout en lui évoque l’animalité : sa forme, son organologie, ses sonorités, l’imaginaire iconographique abondant qu’il a suscité. La veuze, elle a un caractère zoomorphe, qui respire, souffle, crie, gémit. La disséquant sur scène, je souhaite faire entendre et voir l’ombre de cette bête. » Une épopée sauvage flirtant entre krautrock, musiques minimalistes, drone et musiques traditionnelles. François Robin – veuze, duduck, violon | Mathias Delplanque – dispositif électroacoustique

21.30 FLOC’H TOTAL – CONCERT EMBALLANT

LE BAL FLOCH écume les villages et fait la part belle a` « la bastringue », parfois a` la chanson cinématographique, a` des danses chaloupées, et a` des musiques « trad » de tous horizons, au travers de quarts d’heures bretons, auvergnats, créoles, colombiens, cap verdiens, cajuns, argentins, brésiliens, portoricains… Une soirée entière de musique a` danser et a` écouter dans une ambiance chaude, intime et conviviale. Jean Le Floc’h : Accorde´on, voix, sifflet, He´le`ne Jacquelot : chanteuse qui baronne, Yves-Marie Berthou : batterie de percussions, Erwan Lhermenier : Clarinettes, feuille de lierre, scat Ronan Le Fur : Maître de Bal, Come´dien, Ronan Cerclay : Inge´nieur du son

DIMANCHE 04 JUILLET 11H00 PORT DE ROCHE

Arrivée du « Vaisseau Spécial »

Proposé par la Cie Fata Morgana basée à Langon, en prélude à la tournée du Vaisseau Spécial cet été dans le pays de Redon, un premier rendez-vous est donné au Port de Roche, à Langon, pour découvrir le magnifique « Vaisseau Spécial » : une toue de Loire traditionnelle transportant dans ses cales une sélection de merveilleux projets artistiques qui navigueront au fil de la rivière. Une belle arrivée accompagnée pour l’occasion par des bateaux amis venus fêter ce lancement. Réservons-leur un bel accueil ! Sur place petite restauration et buvette !

production@bordures.bzh +33 2 99 08 60 71 http://bordures.bzh/

