Festival Bordeaux Rock #18 Salle des Fêtes du Grand Parc, 10 mars 2022, Bordeaux.

Festival Bordeaux Rock #18

du jeudi 10 mars au samedi 12 mars à Salle des Fêtes du Grand Parc

Du 9 au 12 mars prochain, le festival Bordeaux Rock est de retour pour sa dix-huitième édition ! Entre coups de cœur bordelais et formations plus connues, ces 4 jours seront l’occasion de vibrer autour d’une programmation aux musiques aventureuses. Au programme : le nouveau live de Peter Doherty & Frédéric Lo, la sensation anglaise post-punk de SHAME, le rock alternatif de Thurston Moore, le punk-electro de Kap Bambino et bien d’autres pépites ! Alors rendez-vous le 9 mars pour le Rock en Ville, du 10 au 12 mars à la Salle du Grand Parc et à l’IBOAT pour la cloture du festival Bordeaux Rock ! Retrouvez toute la programmation sur [https://www.facebook.com/events/609377223468692](https://www.facebook.com/events/609377223468692) ou sur [www.bordeauxrock.com](http://www.bordeauxrock.com)

Pour acheter des places : linktr.ee/billetterie.festival.bdx.rock

Du 9 au 12 mars, le festival Bordeaux Rock est de retour pour sa 18″ édition ! Entre coups de cœur bordelais et formations plus connues, découvrez la programmation aux musiques aventureuses ci-dessous

Salle des Fêtes du Grand Parc 39 Cours de Luze Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T19:45:00 2022-03-10T23:55:00;2022-03-11T19:45:00 2022-03-11T23:55:00;2022-03-12T19:45:00 2022-03-12T23:55:00