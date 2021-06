Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy FESTIVAL BONS MOMENTS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

FESTIVAL BONS MOMENTS Nancy, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Nancy. FESTIVAL BONS MOMENTS 2021-07-07 – 2021-07-25 Plage des 2 rives La Méchelle

Nancy Meurthe-et-Moselle Guinguette de la Plage des 2 Rives. Bon Moment c’est le festival de l’Autre Canal ! 3 semaines de concerts, découvertes artistiques et oenogastronomiques. Éclectisme, fête et émergence sont au programme avec notamment Catastrophe, Arnaud Rebotini, Myd, Altin Gün, Taxi Kebab, Ippon et beaucoup d’autres! L’Autre Canal dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Étiquettes évènement : Autres Lieu Nancy Adresse Plage des 2 rives La Méchelle Ville Nancy lieuville 48.69226#6.20246