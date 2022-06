Festival Bodeg’arts Châtenoy-le-Royal, 25 juin 2022, Châtenoy-le-Royal. Festival Bodeg’arts

Rue Frédéric Chopin Stade Emile Guenot Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire Stade Emile Guenot Rue Frédéric Chopin

2022-06-25 – 2022-06-26

Stade Emile Guenot Rue Frédéric Chopin

Châtenoy-le-Royal

Saône-et-Loire Châtenoy-le-Royal EUR Deux longues années d’abstinence………que c’est bon de vous retrouver !

La tristesse de cette période Covid n’aura pas eu raison de notre motivation à vous enjailler, le festival Bodeg’arts 3 ème Edition est là !

Bodegarts, c’est toujours une entrée libre pour pouvoir profiter en famille des nombreuses attractions proposées sur le site : maquillage, animations pour enfants, château gonflable…Un grand espace clos et sécurisé de jour comme de nuit.

Les arts en tout genre seront présents grâce aux exposants, artistes, peintres, artisans d’arts, producteurs…

La grande révolution de cette année est clairement sur le rassemblement des festivaliers : Tout le monde sous un énoooOOOrme chapiteau !

Des groupes de musique venus de toute la France sont réunis pour ce week-end de festivités.

Ne manquez sous aucun prétexte la grande soirée bodega du samedi ! Même si vous n’avez pas réservé votre repas, il y aura de la place autour des lieux pour profiter pleinement de l’ambiance. bandadesperados@gmail.com http://www.bodegarts.fr/ Deux longues années d’abstinence………que c’est bon de vous retrouver !

La tristesse de cette période Covid n’aura pas eu raison de notre motivation à vous enjailler, le festival Bodeg’arts 3 ème Edition est là !

Bodegarts, c’est toujours une entrée libre pour pouvoir profiter en famille des nombreuses attractions proposées sur le site : maquillage, animations pour enfants, château gonflable…Un grand espace clos et sécurisé de jour comme de nuit.

Les arts en tout genre seront présents grâce aux exposants, artistes, peintres, artisans d’arts, producteurs…

La grande révolution de cette année est clairement sur le rassemblement des festivaliers : Tout le monde sous un énoooOOOrme chapiteau !

Des groupes de musique venus de toute la France sont réunis pour ce week-end de festivités.

Ne manquez sous aucun prétexte la grande soirée bodega du samedi ! Même si vous n’avez pas réservé votre repas, il y aura de la place autour des lieux pour profiter pleinement de l’ambiance. Stade Emile Guenot Rue Frédéric Chopin Châtenoy-le-Royal

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Châtenoy-le-Royal, Saône-et-Loire Other Lieu Châtenoy-le-Royal Adresse Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire Stade Emile Guenot Rue Frédéric Chopin Ville Châtenoy-le-Royal lieuville Stade Emile Guenot Rue Frédéric Chopin Châtenoy-le-Royal Departement Saône-et-Loire

Festival Bodeg’arts Châtenoy-le-Royal 2022-06-25 was last modified: by Festival Bodeg’arts Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal 25 juin 2022 Rue Frédéric Chopin Stade Emile Guenot Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire

Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire