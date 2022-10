FESTIVAL BOC’SON 2022 Saint-Julien-de-Concelles, 22 octobre 2022, Saint-Julien-de-Concelles.

FESTIVAL BOC’SON 2022

2 Route Félix Praud CENTRE SOCIOCULTUREL LOIRE DIVATTE Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique CENTRE SOCIOCULTUREL LOIRE DIVATTE 2 Route Félix Praud

2022-10-22 – 2022-10-22

EUR 10 l’Association Boc’ Asso propose une soirée Concert avec 2 groupes pour la 7e édition du festival BOC’SON :

2 groupes à l’affiche de cet événement incontournable :

/// THE FOURTH MEMBER -> un groupe qui va vous donner envie de bouger chaque recoin de votre corps sur du metal/rock alternatif qui vibre un max. Derrière ces bonnes ondes, Robyn le guitariste aux doigts de fée, Quentin le batteur aux poignets en feu, Janou le bassiste aux notes enivrantes et Manna la chanteuse aux gestuelles étranges. Leur répertoire de reprise passe par Muse, Siamese, Architects, Royal Blood et bien d’autres.

/// JOHN DARK AND THE BAKER BOYS -> trio guitare, batterie et voix fondé en 2019, le groupe est composé de John Dark, chanteur charismatique, et de ses deux musiciens sans charisme, « the Baker Boys ». Ils reprennent avec énergie les standards du rock tels que Led Zeppelin, les Doors, les Monty Python, No smoking Ochestra ou encore la BO de South Park. Ce tonton d’Amérique raconte leur vie avec dérision dans un français très approximatif…

Entrée 10 € avec consommation incluse

Concert des groupes THE FOURTH MEMBER (metal) et JOHN DARK- THE BAKER BOYS (rock désopilant-poilant)

contact.bocasso@gmail.com https://bocasso.wixsite.com/music

dernière mise à jour : 2022-10-05 par